Токаев обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную комиссию и наказать виновных, передает Zakon.kz.

Глава государства поручил создать специальную комиссию во главе со своим помощником – секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым с целью расследования причин данных инцидентов, устранения неуставных отношений среди военнослужащих и недопущения подобных негативных явлений в армии в будущем, – сообщает Акорда.

Как отмечается, офицеры, допустившие такие случаи, будут наказаны.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области умер солдат-срочник Едил Тешебаев.

А в апреле в Жамбылской области скончался в военном госпитале рядовой срочной службы Алибек Калбай.