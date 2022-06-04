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Токаев обратил внимание на участившиеся случаи смертей военнослужащих

президент Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать специальную комиссию и наказать виновных, передает Zakon.kz.
Глава государства поручил создать специальную комиссию во главе со своим помощником – секретарем Совета безопасности Гизатом Нурдаулетовым с целью расследования причин данных инцидентов, устранения неуставных отношений среди военнослужащих и недопущения подобных негативных явлений в армии в будущем, – сообщает Акорда.

Как отмечается, офицеры, допустившие такие случаи, будут наказаны.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области умер солдат-срочник Едил Тешебаев.

А в апреле в Жамбылской области скончался в военном госпитале рядовой срочной службы Алибек Калбай.

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт
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