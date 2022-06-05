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Казахстанский файтер проиграл американцу в UFC

боец Фото: Instagram/zhumagulov_zhalgas
Жалгас Жумагулов встретился на ринге с Джеффу Молине. Поединок прошел в три раунда и завершился победой американца раздельным решением судей, передает Zakon.kz

Для 33-летнего казахстанца это четвертое поражение в пяти боях в промоушене. А всего у Жалгаса теперь 14 побед и семь поражений в ММА.

24-летний Молина выиграл 10 бой подряд и третий в UFC. Всего у него теперь 11 побед и два поражения в ММА.

В сентябре 2021 года Жумагулов заявил, что получил соглашение с крупнейшей организацией смешанных единоборств в мире UFC, и он рассчитан на четыре боя. В UFC представлены лучшие бойцы со всего мира, использующие разнообразные боевые стили и дисциплины.

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Елена Беляева
UFC Жумагулов Жалгас
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