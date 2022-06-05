В Казахстане начался референдум по поправкам в Конституцию

5 июня начался республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Голосование на избирательных участках будет проводиться с 07:00 до 20:00 по местному времени, передает корреспондент Zakon.kz.

Центральная комиссия референдума сообщает, что, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями референдума, по состоянию на 07:00 по времени столицы в 12 регионах приступили к голосованию 8089 участков референдума. Также началось голосование на 12 участках при представительствах Республики Казахстан в 10 иностранных государствах. Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров

Еще на 36 участках голосование началось в 06:00 местного времени.

В соответствии с границами часовых поясов на 1870 участках референдума пяти регионов - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей – голосование начнется в 07.00 по местному времени, то есть в 08:00 времени столицы. Константин Петров

Напомним, что Указ о проведении референдума по внесению поправок в Основной закон страны президент Касым-Жомарт Токаев подписал 5 мая.

Казахстанцы будут голосовать «за» или «против» поправок.

Проголосовать на референдуме смогут более 11,7 млн граждан Казахстана.

Всего в Казахстане образовано более 10 тысяч участков референдума.

65 участков голосования за рубежом будут открыты в 52 странах мира.

Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более половины включенных в списки граждан.

За что казахстанцы будут голосовать на референдуме – поправки в Конституцию.

На проведение референдума выделено 16,4 млрд тенге.