Референдум в Казахстане: как потратят 16,4 млрд тенге

Общая сумма в 16,4 млрд тенге – из резерва правительства. Из этой суммы 21% составляет материально-техническое оснащение участков голосования, обеспечение условий работы участковых комиссий и территориальных комиссий референдума, изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению работы центральной комиссии референдума, а также изготовление и размещение информационных билбордов по всей стране. Член ЦИК Сабила Мустафина

Большая доля затрат — изготовление печатной продукции, в том числе и бюллетеней, а также трафаретов для слабовидящих.

79% в смете занимает оплата труда членов комиссий. Почему эта цифра такая высокая? Хотя она на том же уровне, что и при проведении больших страновых компаний, таких как выборы президента и в Мажилис. 79% – это обеспечение оплаты труда почти 71 тыс. членов участковых и территориальных комиссий. Сабила Мустафина

Член ЦИК уточнила, что в оплате труда применен показатель среднемесячной заработной платы по стране, потому что норма конституционного закона о референдуме отличается от нормы конституционного закона о выборах (не менее трех минимальных заработных плат в месяц).

Но оплата труда производится за фактически отработанное время. Все члены комиссии не работают одинаково. Большинство членов комиссий практически не отвлекаются от основной профессиональной деятельности и работают в комиссиях по графику. Их табелируют. Средства на счет ЦКР пока не поступили. Сабила Мустафина

12 мая в кулуарах правительства глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщил, что на проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 млрд 460 млн тенге.

Напомним, 5 мая 2022 года Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме. В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.

6 мая в Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, как будет проходить республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны. Также в ЦИК отметили, какой должна быть явка, чтобы референдум по поправкам в Конституцию страны состоялся.