#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.29
562.92
6.1
Политика

"Судьбоносный день для нашей страны": Токаев проголосовал на референдуме

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 11:49 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 15 марта 2026 года проголосовал на республиканском референдуме, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент принял участие в голосовании на республиканском референдуме по проекту новой Конституции на участке референдума №51, расположенном во Дворце школьников.

После голосования президент провел брифинг для представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Обращаясь к журналистам, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительную важность референдума для будущего развития нашей страны.

Фото: akorda.kz

"Поздравляю всех вас, ведь сегодня судьбоносный день для нашей страны. Конституция – это поистине исторический документ, который гарантирует права и свободы наших граждан, поэтому он имеет исключительное значение. Новая Конституция утверждает территориальную целостность, Независимость и Суверенитет нашей страны. Конституция, принятая в 1995 году, сыграла свою роль. Наша страна жила по этому документу 35 лет, но время не стоит на месте. Настал момент принять новый Основной закон. Я также активно участвовал в его подготовке, лично предложил формулировки преамбулы Конституции и ряда других норм. Уверен, новый Основной закон будет служить на благо страны и ее будущего", – заявил глава государства.

Затем президент ответил на ряд вопросов, касающихся основных целей и задач Конституционной реформы, а также международной повестки.

В 2025 году президент Касым-Жомарт Токаев внес предложение реструктурировать Парламент: перейти от двухпалатной системы к однопалатной. Первоначально планировалось внести изменения примерно в 40 статей Конституции в рамках парламентской реформы. Однако во время работы выяснилось, что количество поправок будет значительно больше. В связи с этим 21 января 2026 года президент подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе. В рамках обсуждения предложений по внесению изменений в Основной закон, в том числе поступивших от казахстанцев, члены комиссии пришли к выводу о необходимости принять новую Конституцию, а также вынести проект Основного закона на общенародный референдум. Ее проект представили президенту 11 февраля. В этот же день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции. Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?".

, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 11:49
Сколько казахстанцев проголосовали на референдуме: данные на 10:00

Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.

