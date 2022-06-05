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Генпрокуратура РК: Нарушений на начало голосования на избирательных участках не выявлено

Казахстан, референдум, Генеральная прокуратура, нарушение, отсутствие Фото: Zakon.kz
Представитель Генпрокуратуры РК Азамат Саргазин в ходе онлайн-марафона на одном из республиканских телеканалов рассказал о текущей ситуации на избирательных участках, где проходит голосование по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Zakon.kz.
В соответствии с Конституцией органами прокуратуры принимаются все необходимые меры по обеспечению законности в проведении референдума. Отмечаем, что все мероприятия по его подготовке прошли в соответствии с Конституционным законом о республиканском референдуме. На данный момент каких-либо установленных нарушений нет. Представитель Генпрокуратуры РК Азамат Саргазин

По его словам, со дня объявления о назначении референдума в органы прокуратуры поступило всего 18 обращений, но они не касаются каких-либо нарушений законодательства о референдуме. В связи с этим их направили по компетенциям в уполномоченные органы.

Саргазин напомнил, что сегодня запрещается проведение агитации. За проведение агитационной деятельности в день голосования предусмотрена административная ответственность.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко отметил, что к референдуму в Казахстане огромный интерес во всем мире. По его данным, в Казахстане работают 272 наблюдателя от 10 международных организаций из 25 стран, 215 иностранных журналистов наблюдают за процессом выборов.

В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.

Оксана Скибан
Референдум в Казахстане Генеральная прокуратура МИД РК
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