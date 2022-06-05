Наблюдатель от РФ отметил высокий уровень организации референдума в Алматы

Наблюдатель от РФ Михаил Лебединский рассказал о ходе процесса голосования на референдуме в Алматы, передает Zakon.kz.

По словам Михаила Лебединского, наблюдатели посетили несколько участков, в том числе школу, которую окончил президент.

Было видно, насколько высокая организация. Многие жители Алматы в курсе, какие поправки вносятся, то есть хорошо информированы. Хотелось бы отметить высокую организацию и четкость. Явка активная, все спокойно и доброжелательно. Михаил Лебединский

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