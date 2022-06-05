Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Наблюдатель от РФ отметил высокий уровень организации референдума в Алматы

Наблюдатель от РФ Михаил Лебединский Фото: Zakon.kz
Наблюдатель от РФ Михаил Лебединский рассказал о ходе процесса голосования на референдуме в Алматы, передает Zakon.kz.

По словам Михаила Лебединского, наблюдатели посетили несколько участков, в том числе школу, которую окончил президент.

Было видно, насколько высокая организация. Многие жители Алматы в курсе, какие поправки вносятся, то есть хорошо информированы. Хотелось бы отметить высокую организацию и четкость. Явка активная, все спокойно и доброжелательно. Михаил Лебединский

Новость по теме

За что казахстанцы будут голосовать на референдуме – поправки в Конституцию

В Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Участки по всей стране открылись 5 июня в 7:00. Проголосовать можно будет до 20:00.

Новость по теме

Как найти свой участок для голосования на референдуме

Ирина Мишура
Референдум в Казахстане Алматы
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Димаш Кудайберген поделился с подписчиками фото из Мекки
В Казахстане утвердили порядок досмотра пассажиров и багажа
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Заморозки, туман и грозу прогнозируют в Казахстане
Какие услуги по содержанию жилья должны оказывать алматинцам бесплатно
В какую цену обойдется семье отдых в Казахстане
Токаев проголосовал на республиканском референдуме
Снежного барса сняли на видео в нацпарке «Алтын-Эмель»
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления