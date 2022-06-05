Военнослужащие спасли из горящего дома пожилого мужчину в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы военнослужащие спасли из огня пожилого мужчину, который получил ожоги первой, второй и третьей степени и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает Zakon.kz.