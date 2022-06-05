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Военнослужащие спасли из горящего дома пожилого мужчину в Алматы

Алматы, военнослужащие, пожар, мужчина, спасение Фото: Zakon.kz
В Алматы военнослужащие спасли из огня пожилого мужчину, который получил ожоги первой, второй и третьей степени и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает Zakon.kz.
Военнослужащие ремонтной базы ефрейторы Абылайхан Омаров и Талгат Абжанов чинили во дворе автомобиль. Увидев задымление на соседней улице и услышав крики о помощи, они незамедлительно бросились к месту возгорания... Перепрыгнув через забор (частного дома. - Прим. ред.), Абылайхан и Талгат вывели из горящего здания пожилого мужчину.Пресс-служба Минобороны РК

Военнослужащие оказали пострадавшему первую помощь, а также вызвали медицинскую и пожарную бригады.

Опасаясь, что огонь может перекинуться с пристройки на жилой дом, ефрейторы Омаров и Абжанов начали тушить пожар. Им на помощь подоспели спасатели ДЧС.Пресс-служба Минобороны РК

По данным ведомства, пострадавшим оказался гражданин Л. 1963 года рождения.

Он получил ожоги первой, второй и третьей степени и доставлен в городскую клиническую больницу №4.Пресс-служба Минобороны РК

Алматы, военнослужащие, пожар, мужчина, спасение

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На нашем месте так поступил бы каждый. На занятиях по медицинской подготовке нас учат оказанию первой помощи, в том числе и пострадавшим при пожарах, но мы никогда не думали, что эти знания пригодятся нам в жизни, - рассказали друзья-огнеборцы.

Приказом министра обороны РК Руслана Жаксылыкова военнослужащие награждены ведомственной медалью «Ел қорғаны» «за мужество, проявленное при тушении пожара и спасении человека».

Динара Халдарова
МО РК Алматы
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