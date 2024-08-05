В Алматы из горящей квартиры спасли пожилого мужчину
Фото: pixabay
5 августа 2024 года в одном из шестиэтажных домов Алматы произошел пожар. Возгорание затронуло первый этаж жилого здания, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей, предметом возгорания стали домашние вещи на площади 15 кв. м.
В ходе тушения пожара был спасен хозяин дома – мужчина 1962 года рождения и передан в службу скорой помощи. Пожар ликвидирован.
Причины возгорания устанавливаются.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Помощь спасателей 4 августа также понадобилась женщине, которая повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься с горы в Боровом.
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