В Алматы из горящей квартиры спасли пожилого мужчину

5 августа 2024 года в одном из шестиэтажных домов Алматы произошел пожар. Возгорание затронуло первый этаж жилого здания, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, предметом возгорания стали домашние вещи на площади 15 кв. м.

В ходе тушения пожара был спасен хозяин дома – мужчина 1962 года рождения и передан в службу скорой помощи. Пожар ликвидирован.

Причины возгорания устанавливаются.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Помощь спасателей 4 августа также понадобилась женщине, которая повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься с горы в Боровом.