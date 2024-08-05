Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы из горящей квартиры спасли пожилого мужчину

Пожилого мужчину спасли в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 05:54 Фото: pixabay
5 августа 2024 года в одном из шестиэтажных домов Алматы произошел пожар. Возгорание затронуло первый этаж жилого здания, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, предметом возгорания стали домашние вещи на площади 15 кв. м.

В ходе тушения пожара был спасен хозяин дома – мужчина 1962 года рождения и передан в службу скорой помощи. Пожар ликвидирован.

Причины возгорания устанавливаются.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Помощь спасателей 4 августа также понадобилась женщине, которая повредила ногу и не смогла самостоятельно спуститься с горы в Боровом.

Читайте также

Озеро Алаколь, пляж, зона отдыха на озере Алаколь, зоны отдыха на озере Алаколь, базы отдыха на озере Алаколь, база отдыха на озере Алаколь, отдых, туризм, лето
В Абайской области туриста спасли от утопления
Аксинья Титова
МЧС РК Алматы Пожар 2024 год Пожилые люди
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Купленную в Алматы халву проверили в лаборатории
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет
солнце
Сильная жара, град, гроза: в Алматы и 15 областях объявлено штормовое предупреждение
погода
Погода в Астане, Алматы и Шымкенте: прогноз от синоптиков с 5 по 7 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: