Exit poll: за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% опрошенных
Институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» было опрошено порядка 350 тыс. казахстанцев.
По результатам: за поправки в Конституцию проголосовало – 76,7%, против – 23,3% опрошенных. Явка составила – 67,5%.
Данные еще двух exit poll по итогам республиканского референдума не намного отличаются от озвученных в ходе онлайн-марафона на телеканале Qazaqstan.
Институт демократии: 79,4% участников референдума поддержало пакет поправок в Конституцию.
Институт «Қоғамдык пікір»: 74,8% респондентов ответили, что проголосовали за поправки в Конституцию.
Данные exit poll не являются окончательными. Официальную информацию предоставит Центральная комиссия референдума.
Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Голосование длилось с 7:00 до 20:00.
Всего на референдуме могли проголосовать более 11,7 млн граждан.
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