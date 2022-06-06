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Exit poll: за поправки в Конституцию проголосовало 76,7% опрошенных

голосование Фото: Zakon.kz
Озвучены первые предварительные итоги республиканского референдума в Казахстане по результатам опросов exit poll, передает корреспондент Zakon.kz.

Институтом комплексных социальных исследований «СОЦИС-А» было опрошено порядка 350 тыс. казахстанцев. 

По результатам: за поправки в Конституцию проголосовало – 76,7%, против – 23,3% опрошенных. Явка составила – 67,5%.

Данные еще двух exit poll по итогам республиканского референдума не намного отличаются от озвученных в ходе онлайн-марафона на телеканале Qazaqstan.

Институт демократии: 79,4% участников референдума поддержало пакет поправок в Конституцию.

Институт «Қоғамдык пікір»: 74,8% респондентов ответили, что проголосовали за поправки в Конституцию.

Данные exit poll не являются окончательными. Официальную информацию предоставит Центральная комиссия референдума.

Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Голосование длилось с 7:00 до 20:00.

Всего на референдуме могли проголосовать более 11,7 млн граждан.

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Тамила Языкова
Референдум в Казахстане Казахстан
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