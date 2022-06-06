Международные наблюдатели высоко оценили подготовку комиссий референдума в РК

Наблюдатели из Узбекистана посетили более 1 тысячи избирательных участков, в том числе и расположенные в Нур-Султане. Они отметили высокую явку голосующих, передает Zakon.kz.

Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщил, что их делегация посетила в числе прочих шесть избирательных участков в Нур-Султане и пять в Акмолинской области.

На избирательных участках отмечена очень высокая активность населения. По словам руководителей участков референдума, в 10 часов активизировались и проголосовали 10-12% голосующих. Мы стали свидетелями того, что поток людей не прерывался. Молодежь страны также показала неравнодушие к будущему Казахстана. Граждане активно участвуют в принятии важных решений. Кроме того, нас порадовало то, что подготовка членов комиссии референдума организована на очень высоком профессиональном уровне, – заключил он.

Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Голосование длилось с 7:00 до 20:00.

По данным exit poll, участие в референдуме приняли – 67,5%. За поправки в Конституцию проголосовало – 76,7%, против – 23,3%.

Всего на референдуме могли проголосовать более 11,7 млн граждан.