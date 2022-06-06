В США разошлись во мнениях по вопросу борьбы с массовой стрельбой

С начала 2022 года в США произошло более 200 случаев массовой стрельбы. Президент Джо Байден призвал конгресс действовать для решения проблемы вооруженного насилия, передает Zakon.kz.

Большинство американцев считают, что явление стрельбы с массовыми жертвами можно искоренить, но расходятся в понимании необходимых для этого мер, сообщает РИА Новости.

По данным опроса, проведенного по заказу телеканала CBS, респонденты предлагают либо отобрать оружие у всех, либо снабдить им каждого.

Среди сторонников правящей Демократической партии 72% полагают, что страна станет безопасней, если меньшее число ее жителей будут владеть винтовками и пистолетами. Из числа республиканцев так думают только 16%, а относительное большинство в 46% видит способ снизить угрозу в расширении числа владельцев оружия.

Демократы, согласно опросу, предлагают решать проблему насилия более тщательными проверками покупателей оружия (74%), введением запрета на полуавтоматические винтовки (72%), принятием законов, которые бы давали право полиции временно изымать оружие у лиц, признанных судом угрозой для себя и окружающих (70%).

Республиканцы видят решение в более эффективном выявлении и лечении психических заболеваний (60%), увеличении числа полицейских и вооруженных охранников в общественных местах (59%), повышении значимости религии в жизни людей (54%).

С тем, что проблема решаема, согласны 72% респондентов, 28% считают, что с ней надо смириться как с одной из издержек «свободного общества».

Опрос проводился 1-3 июня среди 2021 совершеннолетнего американца. Его авторы говорят, что выборка репрезентативна, и оценивают погрешность исследования в 2,6%.

После массовых расстрелов в магазине города Буффало, где погибли 10 человек, и начальной школе Ювальде, где были убиты 19 детей и двое учительниц, а также в медицинском центре города Талсы, президент США Джо Байден призвал конгресс действовать для решения проблемы вооруженного насилия.