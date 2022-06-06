Минэнерго планирует ввести новые категории потребителей товарного газа

Введение новых категорий потребителей товарного газа позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально уязвимых слоев, рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго отметил, что национальный оператор «QazaqGaz» осуществляет оптовую реализацию товарного газа и диспетчеризацию распределения газа по единой системе, исходя из закупочных цен и тарифов на магистральную транспортировку.

Данная схема позволяет государственным органам сдерживать цену на газ, а также поддерживать стабильное газоснабжение на внутреннем рынке. При этом оптовая реализация газа на внутреннем рынке для национального оператора является убыточной.

Действующие цены являются одними из самых низких в мире. В условиях развития газификации, убытки национального оператора ежегодно растут с ростом потребления, в том числе новыми коммерческими потребителями, которые способны платить рыночную цену за газ. Болат Акчулаков

Министр отметил, что для поддержания финансовой устойчивости национального оператора необходима долгосрочная ценовая и тарифная политика с учетом поэтапного повышения оптовых цен.

В этой связи министерством совместно с «QazaqGaz» прорабатывается вопрос по законодательному введению новых категорий потребителей: крупные коммерческие потребители и лица осуществляющий цифровой майнинг. Болат Акчулаков

Данная мера позволит сдерживать цены для населения, в том числе для социально уязвимых слоев, не аккумулируя дополнительные убытки национального оператора.