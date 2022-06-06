Алматинцев предупредили о временном перекрытии дорог
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В акимате Алматы обратились к водителям с просьбой корректировать маршрут из-за проведения ремонтных работ в городе, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, в связи со снятием старого покрытия юго-западный съезд транспортной развязки ул. Саина – Шаляпина будет частично перекрыт 6 июня с 8:00 до 19:00.
Для укладки нового асфальтобетонного покрытия западная часть транспортной развязки ул. Саина – Шаляпина будет частично перекрыта с 22:00 6 июня до 06:00 7 июня и полностью перекрыта для укладки верхнего слоя асфальта с 22:00 7 июня до 06:00 8 июня.Пресс-служба акимата Алматы
Как уточнили в городском акимате, данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
Кроме того, в связи с реконструкцией тепловых сетей в городе маршруты некоторых автобусов будут изменены.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
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