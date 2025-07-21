Алматинцев предупредили о новых перекрытиях дорог

В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан в Алматы введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным, опубликованным в Telegram-канале AlmatyJoly, с 08:00 22 июля до 22:00 23 июля движение будет перекрыто на участке улицы Тимирязева от улицы Байтурсынова, далее улицы Желтоксан до улицы Сатпаева.

Уже с 08:00 23 июля до 22:00 24 июля движение будет перекрыто на участке улицы Желтоксан от улицы Сатпаева до проспекта Абая.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – предупредили специалисты.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Ранее стало известно, что в Алматы в связи с ремонтом временно ограничат движение на съездах транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Жубанова.