Алматинцев предупредили о новых перекрытиях дорог
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан в Алматы введены временные ограничения движения, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно данным, опубликованным в Telegram-канале AlmatyJoly, с 08:00 22 июля до 22:00 23 июля движение будет перекрыто на участке улицы Тимирязева от улицы Байтурсынова, далее улицы Желтоксан до улицы Сатпаева.
Уже с 08:00 23 июля до 22:00 24 июля движение будет перекрыто на участке улицы Желтоксан от улицы Сатпаева до проспекта Абая.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации", – предупредили специалисты.
Фото: Telegram/AlmatyJoly
Ранее стало известно, что в Алматы в связи с ремонтом временно ограничат движение на съездах транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Жубанова.
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