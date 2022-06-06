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Сжиженный газ может подорожать в Казахстане

Сжиженный газ может подорожать в Казахстане Фото: Zakon.kz
В Казахстане могут подняться цены на сжиженный газ. Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент Zakon.kz.

В январе 2022 года Агентством по защите и развитию конкуренции было введено государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на 180 календарных дней. Срок заканчивается в июле, после чего цены могут немного вырасти.

В последующие 180 дней цена может чуть подорожать, не более чем на 20%. Если сейчас цена установлена на уровне 28 тыс. тенге за тонну, то станет 36 тыс. Оптовая цена от 17 тенге за литр поднимется до 19 тенге. То есть всего 2 тенге за литр. Цена на заправках будет на контроле.Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков 

Акчулаков отметил, что Министерство энергетики совместно с Министерством национальной экономики и Агентством по защите и развитию конкуренции будет вести контроль за необоснованным удорожанием топлива.

Если оптовая цена на заводе поднялась на 2 тенге, значит в розницу цена не может на 5 тенге подниматься. Если такое будет, то в каждом отдельном случае будут применяться меры. Но здесь еще есть вещи, которые не зависят от производителей газа и заправщиков, это вопросы транспорта. Если транспортники начнут поднимать затраты на перевозку, то понятно, что это тоже должно быть учтено. Болат Акчулаков 

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