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На сколько подорожает сжиженный газ в Казахстане

Казахстан сжиженый газ Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды заявил, что казахстанцев ждет поэтапный рост цены на сжиженный газ. Министр поделился своими прогнозами цен, сообщает Zakon.kz.

Министр уже не раз отмечал, что в стране наблюдается существенный рост объемов потребления сжиженного нефтяного газа в качестве моторного топлива.

"Сейчас сжиженный нефтяной газ поставляется на внутренний рынок ниже себестоимости. Поэтому у производителей отсутствуют стимулы поставок данного газа".Алмасадам Саткалиев

Более того, сжиженный нефтяной газ будут использовать как сырье для масштабных проектов нефтегазохимии.

По словам министра, нужно исходить из того, что сжиженный нефтяной газ является уникальным продуктом именно для нефтегазохимии, который будет способствовать созданию рабочих мест, добавленной стоимости.

"И в этой связи мы, конечно, вопросы резкого увеличения спроса решаем за счет перенаправления объемов с экспорта, очень большую поддержку нам оказала компания ТШО, перенаправив порядка 20 тысяч тонн ежемесячно на внутренний рынок. Мы понимаем, что эти ресурсы ограничены. И по вопросам сжиженного нефтяного газа мы будем лимитировать после того, как запустится данный завод нефтегазохимии и объемы поставок на внутренний рынок. И предоставим, наверное, прогноз цен, в результате которого поэтапно, не допуская резких скачков, мы доведем стоимость сжиженного газа как минимум до уровня себестоимости, чтобы не допустить убытки участников рынка".Алмасадам Саткалиев

Он отметил, что сейчас в целом по Казахстану действует ценовой диапазон в пределах от 50 до 80 тенге. При этом себестоимость его – минимум 110 тенге.

"Но мы пока не планируем сразу устанавливать эту цену, то есть это будет поэтапный рост. Более того, есть вопросы, связанные с необходимой модернизацией завода. Как вы знаете, "Казмунайгаз" достаточно большие инвестиции вкладывает, в частности, "КазГПЗ" строит новое оборудование. Это также будет влиять на конечную цену продукции".Алмасадам Саткалиев

5 октября он уже высказывался, что переводить автомобили на газ нецелесообразно, потому что низкие цены на этот вид топлива не сохранятся.

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