Референдум в Казахстане: партии не выявили нарушений в ходе голосования

В Казахстане 5 июня прошел референдум по внесению поправок в Конституцию страны. В Центральной комиссии референдума заявили, что по результатам явки на участки референдум признан состоявшимся, передает Zakon.kz.

Как следует из заявления Демократической партии «Ак жол», «состоявшийся референдум по поправкам в Конституцию РК прошел открыто и с соблюдением демократических процедур, явка избирателей, как и результаты голосования, продемонстрировали реальное право выбора граждан, включая право на другое мнение».

Фото: akzhol.kz

Демократическая партия «Ак жол» считает это право важнейшим критерием демократии. Доверие общества можно завоевать только честностью и, прежде всего, честностью по отношению к оппонентам. Состоявшееся ранее обсуждение конституционной реформы отразило широкую палитру общественно-политических взглядов в нашем обществе, итоги референдума честно зафиксировали этот срез мнений. Заявление Демократической партии «Ак жол»

Представители Демпартии «Ак жол», осуществлявшие наблюдение за ходом референдума, не зафиксировали грубых нарушений выборного законодательства.

Результаты референдума являются бесспорными и свидетельствуют о поддержке народом Казахстана курса на построение новой модели управления государством, с сильным президентом, влиятельным Парламентом и подотчетным правительством. Референдум также продемонстрировал высокий уровень доверия в обществе к президенту Касым-Жомарту Токаеву и его инициативам, с которыми миллионы казахстанцев связывают надежды на справедливое государство и Новый Казахстан. Заявление Демократической партии «Ак жол»

Из заявления председателя Народной партии Казахстана Ермухамета Ертысбаева следует, что 5 июня «народ проявил свою зрелость и поддержал принятие поправок в Конституцию».

Фото: qhp.kz

Народная партия Казахстана сразу включилась в идейную борьбу в обществе и провела большую агитационную работу в поддержку референдума. Мы довольны его результатами и считаем это победой всех казахстанцев. Де-факто казахстанцы выразили абсолютное доверие президенту Касым-Жомарту Токаеву. Можно констатировать, что заложен прочный конституционный фундамент Нового, Справедливого Казахстана. Заявление председателя Народной партии Казахстана Ермухамета Ертысбаева

Теперь, как отметил глава НПК, «ключевой задачей, стоящей перед казахстанцами после референдума, является законодательная и практическая реализация принятой нормы Конституции».

Мы, как Народная партия Казахстана, объявляем о начале публичной разработки народного закона по реализации конституционной нормы «земля и недра принадлежат народу». Мы призываем всех неравнодушных граждан, особенно правоведов, экономистов, финансистов принять участие в его написании. Мы приглашаем партии Amanat, «Ак жол», а также непарламентские партии, в том числе еще незарегистрированные, к совместной работе по разработке этого народного закона. Заявление председателя Народной партии Казахстана Ермухамета Ертысбаева

В заявлении председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаева говорится, что 5 июня «наша страна сделала исторический выбор».

Фото: пресс-служба партии «Ауыл»

В первую очередь хочу подчеркнуть демократичность и справедливость позиции президента вынести конституционные поправки на всеобщий референдум, так как право принятия такого важного и судьбоносного решения было предоставлено народу, а не власти. Заявление председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаева

Как следует из заявления главы партии «Ауыл», «чтобы в будущем пожинать плоды этих реформ, каждый казахстанец должен активно участвовать в их реализации».

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» всецело поддерживает итоги состоявшегося референдума. За ее ходом наблюдали более 700 членов и активистов партии. На избирательных участках, где была представлена партия «Ауыл», нарушений не выявлено. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» заявляет, что общенациональный референдум состоялся в соответствии с законодательством РК. Заявление председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаева

Как заявил ранее исполнительный секретарь Amanat Асхат Оралов, итоги референдума показали, что у общества единое видение будущего страны.