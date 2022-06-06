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Президент выступит с обращением к народу Казахстана в 20:00

Выступит с обращением Фото: akorda.kz
Сегодня в 20:00 в эфире республиканских телеканалов президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент подведет итоги результатов прошедшего 5 июня референдума, сообщила пресс-служба главы государства.

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5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Голосование длилось с 07:00 до 20:00.

Всего в нем приняли участие более 8 млн граждан или 68,44% граждан, имеющих право голоса.

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Референдум в Казахстане Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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