Президент выступит с обращением к народу Казахстана в 20:00
Фото: akorda.kz
Сегодня в 20:00 в эфире республиканских телеканалов президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Президент подведет итоги результатов прошедшего 5 июня референдума, сообщила пресс-служба главы государства.
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Голосование длилось с 07:00 до 20:00.
Всего в нем приняли участие более 8 млн граждан или 68,44% граждан, имеющих право голоса.
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