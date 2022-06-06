Президент выступит с обращением к народу Казахстана в 20:00

Фото: akorda.kz

Сегодня в 20:00 в эфире республиканских телеканалов президент Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана, сообщает Zakon.kz.