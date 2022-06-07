Россия поздравила казахстанцев с успешным проведением референдума

Россия официально поздравила народ Казахстана с успешным проведением референдума по поправкам в конституцию, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном 6 июня сообщении МИД РФ.

Искренне поздравляем народ Казахстана в связи с успешным проведением 5 июня конституционного референдума. В России с уважением относятся к суверенному демократическому волеизъявлению граждан дружественной нам республики по ключевым вопросам ее политического и социально-экономического развития, - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что «наблюдатели не выявили существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, и считают референдум состоявшимся, а его результаты - заслуживающими доверия».

Исход референдума, как подчеркнули в ведомстве, «убедительно демонстрирует выбор народа Казахстана в пользу политического и социально-экономического совершенствования устоев казахстанской государственности» и запуск процесса широкомасштабных внутриполитических преобразований.

5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Голосование длилось с 07:00 до 20:00.

Всего в нем приняли участие более 8 млн граждан или 68,44% граждан, имеющих право голоса.