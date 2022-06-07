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Три новые области Казахстана: как будут формировать маслихаты, акиматы и бюджеты

образование трех областей, комментарий эксперта Фото: Zakon.kz
8 июня 2022 года вступает в силу указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об образовании трех новых областей: Абай, Жетісу и Ұлытау, сообщает Zakon.kz.

4 мая президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», в котором говорится о переносе административного центра Алматинской области из Талдыкоргана в Қонаев и об образовании трех областей.

По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, создание новых областей — не только вопрос символизма, но и огромные организационно-кадровые задачи.

Во-первых, как отмечает эксперт, нужно разделить маслихаты.

Действующие составы избирались не по округам, а по партийным спискам, вследствие чего депутатов придется делить не территориально, а в соответствии с итогам последних выборов, причем сделать их одинаковыми по каждой новой и старой области. ЦИК должен будет утвердить численность маслихатов, определить партийные квоты, а партии — оперативно утвердить новых депутатов из прежних списков.Данияр Ашимбаев

Во-вторых, продолжает Ашимбаев, после раздела маслихатов президент должен будет внести кандидатуры новых акимов, причем на альтернативной основе.

В-третьих, после определения первых руководителей регионов им предстоит сформировать новый аппарат управления — три-четыре заместителя, руководитель аппарата, сформировать структуру и назначить около двух десятков руководителей управлений. Маслихаты должны сформировать свой аппарат и ревизионную комиссию, — сказано в комментарии политолога на сайте Turanpress.

В-четвертых, аналогичные решения должны быть приняты центральными госорганами.

На основании указов президента и постановлений правительства предстоит создать местные департаменты полиции, финансового мониторинга, антикоррупционной службы, по делам госслужбы, по защите и развитию конкуренции, национальной безопасности, государственных доходов, юстиции, ЧС, санэпидконтроля, медицинского и фармацевтического контроля, по управлению земельными ресурсами, внутреннего госаудита, казначейства, госимущества и приватизации, экологии, инспекции лесного хозяйства и животного мира, департаменты Комитета труда, социальной защиты и миграции, территориальные инспекции Комитета госинспекции в АПК, прокуратуру, суды и собственные СПК.Данияр Ашимбаев

В-пятых, политолог отметил, что нужно будет утвердить структуру и положения о всех вышеупомянутых департаментах, управлениях и инспекциях, обеспечить всех помещениями, техникой, связью, транспортом, кадрами, подключить их к базам данных, порталам электронного правительства, создать сайты и прочие информационные каналы.

В-шестых, на уровне закона, постановлений правительства и решений маслихатов необходимо будет провести разделение бюджетов и бюджетных программ, утвердить новые.

И все это нужно сделать быстро и желательно хорошо, — заключил Данияр Ашимбаев.
Анастасия Московчук
Казахстан
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