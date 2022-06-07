В Алматы перекроют восточный съезд развязки Саина — Шаляпина
Фото: Zakon.kz
В Алматы временно перекроют восточный съезд транспортной развязки на перекрестке ул. Саина — Шаляпина. Информацию предоставили в городском акимате, передает Zakon.kz.
В связи с укладкой нового асфальтобетонного покрытия восточный съезд транспортной развязки ул. Саина — Шаляпина будет полностью перекрыт в ночное время с 22:00 8 июня до 06:00 9 июня и с 22:00 9 июня до 06:00 10 июня.Пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В ведомстве отметили, что «данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог».
Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее.Пресс-служба акимата Алматы
Ранее сообщалось о частичном перекрытии юго-западного съезда транспортной развязки ул. Саина – Шаляпина.
Алматинцев предупредили о временном перекрытии дорог
Новость по теме
0
КОММЕНТАРИИ