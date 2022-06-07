В Алматы перекроют восточный съезд развязки Саина — Шаляпина

Фото: Zakon.kz

В Алматы временно перекроют восточный съезд транспортной развязки на перекрестке ул. Саина — Шаляпина. Информацию предоставили в городском акимате, передает Zakon.kz.