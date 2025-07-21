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Общество

Съезды на Саина – Жубанова в Алматы перекроют полностью: озвучены даты

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 12:49 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы в связи с ремонтом временно ограничат движение на съездах транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Жубанова. Об этом Zakon.kz сообщили в акимате города.

Так, в ночь с 23:00 21 июля до 6:00 22 июля движение будет перекрыто на съездах с восточной стороны.

С 23:00 22 июля до 6:00 23 июля движение будет перекрыто на съездах с западной стороны.

Известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Водителей попросили заранее планировать свой маршрут.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2025 12:49
В Алматы перекроют несколько участков улицы Майлина

Ранее сообщалось, что в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан вводятся временные ограничения движения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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