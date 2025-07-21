Съезды на Саина – Жубанова в Алматы перекроют полностью: озвучены даты
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы в связи с ремонтом временно ограничат движение на съездах транспортной развязки на пересечении улиц Саина и Жубанова. Об этом Zakon.kz сообщили в акимате города.
Так, в ночь с 23:00 21 июля до 6:00 22 июля движение будет перекрыто на съездах с восточной стороны.
С 23:00 22 июля до 6:00 23 июля движение будет перекрыто на съездах с западной стороны.
Известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Водителей попросили заранее планировать свой маршрут.
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Ранее сообщалось, что в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан вводятся временные ограничения движения.
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