Нурлан Коянбаев поделился с подписчиками радостной новостью

Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев стал отцом в третий раз, передает Zakon.kz.

Радостной новостью продюсер поделился с подписчиками в Instagram.

Под фотографией с женой Коянбаев, воспитывающий сына и дочь, поблагодарил всех за поздравления – у него родился мальчик.

Напомним, 14 апреля Нурлан Коянбаев стал креативным директором Телерадиокомплекса президента Казахстана. Ранее он был генеральным продюсером национального телеканала «Қазақстан», капитаном команды КВН «Казахи» и «Астана.kz», вел телепередачи «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» на телеканале Qazaqstan.