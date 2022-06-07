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Нурлан Коянбаев поделился с подписчиками радостной новостью

Нурлан Коянбаев, станет отцом Фото: ptrk.kz
Известный казахстанский продюсер кино и телевидения Нурлан Коянбаев стал отцом в третий раз, передает Zakon.kz.

Радостной новостью продюсер поделился с подписчиками в Instagram.

Под фотографией с женой Коянбаев, воспитывающий сына и дочь, поблагодарил всех за поздравления – у него родился мальчик.

Напомним, 14 апреля Нурлан Коянбаев стал креативным директором Телерадиокомплекса президента Казахстана. Ранее он был генеральным продюсером национального телеканала «Қазақстан», капитаном команды КВН «Казахи» и «Астана.kz», вел телепередачи «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» на телеканале Qazaqstan.

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Коянбаев Нурлан Казахстан
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