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Тугжанов прокомментировал смерти солдат-срочников в армии

Военные, солдат, Казахстан Фото: Zakon.kz\Павел Михеев
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов прокомментировал смерти солдат-срочников в казахстанской армии, передает корреспондент Zakon.kz.
Неправильно отказываться от срочной службы. Молодые люди должны проходить воинскую службу. Другой вопрос – все заинтересованные госорганы, в первую очередь Министерство обороны, обязаны обеспечить безопасность всех этих ребят. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов

Тугжанов признался, что ранее и сам служил в армии, в воинской части 25717 в Отаре, и там также возникали различные ситуации, как, например, гибель солдат.

Зампремьера напомнил, что ранее было всеобщее обязательство, однако сегодня такого нет – ежегодно на срочную службу отправляют 35 тыс. молодых ребят.

4 июня произошла трагедия в воинской части Пограничной службы КНБ РК в Бейнеуском районе. Молодой человек повесился. Он должен был демобилизоваться в августе.

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23 апреля солдат-срочник скончался в Жамбылской области. Он потерял сознание во время утреннего построения. Военнослужащему оказали необходимую медицинскую помощь. Однако он скончался, не приходя в сознание.

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Айша Тулеубекова
Тугжанов Ералы Казахстан
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