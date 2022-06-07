В Казахстане намерены увеличить выплаты по беременности и родам
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Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана рассматривает возможность увеличения размера выплат женщинам по беременности, родам и уходу за ребенком до одного года, передает корреспондент Zakon.kz.
Об этом министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова заявила журналистам в кулуарах правительства.
Согласно законодательству, женщинам по беременности должны отчислять выплаты 12 месяцев, это все остается. Мы сейчас рассматриваем возможности увеличения размера социальных выплат по потере работы, по беременности и родам, по уходу за ребенком до одного года, учитывая финансовую устойчивость Государственного фонда социального страхования (ГФСС).Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова
По словам министра, увеличение размера выплат позволит женщинам в декрете получать большую долю от своей заработной платы.
Ранее на заседании правительства Дуйсенова заявила, что казахстанцам, работающим на онлайн-платформах, будут предоставлять социальный пакет. Пилотный проект запустят с 1 июля.
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