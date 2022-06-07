В Казахстане намерены увеличить выплаты по беременности и родам

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Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана рассматривает возможность увеличения размера выплат женщинам по беременности, родам и уходу за ребенком до одного года, передает корреспондент Zakon.kz.