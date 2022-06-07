Юлия Галышева показала силовую тренировку с «киборг-коленом»

Титулованная казахстанская фристайлистка Юлия Галышева начала подготовку к новому сезону. В своем Instagram она поделилась коротким видео силовой тренировки, передает Zakon.kz.

Титулованная спортсменка, выступающая во фристайле-могуле, выбрала для одной из тренировок борцовские жгуты. Известно, что спортивный снаряд используют для того, чтобы не только накачать бицепсы, но и наработать силу, выносливость, повысить тонус организма и провести более успешную реабилитацию после соревнований.

Галышева эффектно и мощно работала со жгутами, но внимательные болельщики заметили необычное приспособление на колене Юлии, назвав его «киборг-коленом». Они поинтересовались, зачем ей такое приспособление.

В комментариях Юлия ответила: «бо-бо», вероятно, говоря о том, что сейчас завершается реабилитация после обострения травмы, из-за которой по рекомендации врача она досрочно завершила сезон.