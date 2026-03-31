Олимпийская призерка Юлия Галышева объявила о завершении карьеры

Легенда казахстанского фристайла и одна из сильнейших могулисток планеты Юлия Галышева объявила о завершении спортивной карьеры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 31 марта 2026 года издание Sportarena.kz, о своем решении титулованная могулистка сообщила после выступления на чемпионате Казахстана в Усть-Каменогорске, где она завоевала две золотые медали.

Юлия Галышева вошла в историю как первая и единственная казахстанка, выигравшая "взрослый" чемпионат мира по фристайлу (2019) и завоевавшая "бронзу" Олимпийских игр (2018). За свою уникальную карьеру она приняла участие в пяти Олимпиадах (с 2010 по 2026 год), став символом стабильности и профессионализма в мировом могуле.

Послужной список спортсменки впечатляет: заслуженный мастер спорта РК и кавалер ордена "Курмет", она пять раз побеждала на этапах Кубка мира и трижды становилась триумфатором Универсиады. На ее счету также три "золота" Азиатских игр и более 20 призовых мест на крупнейших международных стартах.

