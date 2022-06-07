Стилист озвучила главные тренды этого лета

Модный эксперт назвала главные тренды в одежде и обуви летом 2022 года, отметив, что вновь становятся актуальны кроп-топы и одежда с низкой посадкой, передает Zakon.kz.

Как сообщила стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким в беседе с «Лента.ру», в моду возвращаются элементы из каждой эпохи: трапециевидные платья из 60-х, огромные плечи из 80-х, оверсайз из 90-х, но основная тенденция приходится на 2000-е – низкая посадка и кроп-топы.

Одежда

Модной тенденцией этого лета считается радикально низкая посадка, которая не всем подходит, оттого ее сложно принять. Также, по мнению стилиста, в этом летнем сезоне актуальны разнообразные вырезы. Их можно будет наблюдать на топах и платьях, но не только в зоне декольте, а на талии и даже в виде боковых вырезов. Они могут быть асимметричными или только с одной стороны.

Как отмечает специалист, модные брюки будут отличаться широким прямым кроем от бедра — брюки палаццо. А актуальная длина у юбок — мини.

Очень актуальны юбки со складками, плиссировкой – тоже длины мини, так сказать, юбки американской школьницы. Такие классно носить со свитшотами, можно дополнить кедами с носочками, чтобы полностью обыграть этот стиль. Будут актуальны и юбки макси – длиной по щиколотку. Это зарождающийся тренд, который можно попробовать, причем интересны джинсовые юбки макси. Стилист Ольга Ким

Фото: pexels

Обувь

Как отмечает модный эксперт, в тренде снова массивная подошва, которая не выходит из моды. Кроме того, в обуви актуальны слегка объемные элементы, такие как дутая кожа на ремешках.

В жаркое время актуальны сандалии рыбака, так называемые дедушкины сандалии — с переплетениями и закрытой передней частью. Хотя они и смотрятся немного грубовато, но прекрасно будут сочетаться с легкими и воздушными платьями свободного кроя.

Не стоит отказываться и от обуви на высокой платформе — сабо.

Фото: pexels

Аксессуары

Стилист остановилась и на аксессуарах, выделив головные уборы — косынки, которые можно завязывать разными способами (назад, на пиратский манер, или как банданы), а также панамы и бейсболки. Как подчеркнула эксперт по моде, бейсболки в этом сезоне можно носить не только с одеждой спортивного стиля, но и с платьями, и с пиджаками.

В тренде стропы – такие тоненькие веревочки, которые могут идти от юбки с низкой посадкой, могут пересекаться на талии. С брюками – то же самое. Завязочки, разные бретельки – это тоже один из трендов. Из украшений все еще актуален жемчуг, актуальны цепи, и добавляется бисер, яркие бусины, ракушки – можно их миксовать с цепочками – или бисер с жемчугом. Ольга Ким

Этим летом в качестве аксессуара станет как никогда актуален галстук, который будет не только хорошо сочетаться со строгим деловым костюмом, но и подчеркнет актуальность в текущем сезоне мужского брутального стиля в сочетании со строгим платьем или жилетом без рубашки.

Эксперт заключила, что в качестве аксессуара в моду возвращаются сумки большой формы.

Это может быть большая сумка тоут. Очень актуальна сумка мягкой формы, так называемая сумка стинг – она может и на плече носиться, и надеваться через плечо наподобие армейских мешков. Она такая большая, объемная – туда можно всю свою жизнь сложить. Такие сумки удобные, практичные. Также актуальны плетеные сумки, сумки-корзины, сумки жесткой формы – мини-сумки-чемоданчики. Ольга Ким