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Рост цен на товары побил антирекорд в мире

инфляция, Казахстан Фото: pixabay
Годовая инфляция в Казахстане достигла 14% по итогам мая 2022 года. Это рекордное значение с июля 2016 года. Геополитическая напряженность и кризисы вызвали ценовой коллапс в мире, передает Zakon.kz.

Годовая инфляция в странах ОЭСР ускорилась с 3,3% в апреле 2021 года до 9,2% в апреле 2022-го. Более того, в европейских странах, входящих в ОЭСР, инфляция увеличилась с 3,1% до 12,7%. Согласно обзору ОЭСР, уже 12 стран зафиксировали двузначные показатели инфляции, пишет Ranking.kz.

Рост цен на товары и услуги наблюдается:

  • в Турции (+70%),

  • в Аргентине (+58%),

  • в Эстонии (+18,9%),

  • в Литве (+16,8%),

  • в России (+16,7%),

  • в Чехии (+14,2%).

Ускорение инфляции началось еще в 2021 году, когда после ослабления карантинных ограничений сработал отложенный спрос на товары и услуги. Ухудшил ситуацию и разрыв с последующим медленным восстановлением логистических цепочек после глобальной пандемии.

Рост цен зафиксирован по всем направлениям. Так, в странах ОЭСР продовольственная инфляция ускорилась за год с 1,68% до 11,51%, в ЕС — с 0,1% до 8,6%.

По данным ФАО, индекс цен на продовольствие во всем мире подскочил со 122,1% в апреле 2021 года до 158,5% в апреле 2022-го. Индекс цен на мясо за аналогичный период вырос со 104,3% до 121,9%, на молочные продукты — со 119,1% до 147,1%, на зерновые — со 126,2% до 169,5%, на растительные масла — со 162,2% до 237,5%, на сахар — со 100% до 121,8%.

В Казахстане продовольственные товары подорожали на 19% за год, непродовольственные товары — на 11,9%, платные услуги — на 9,1%.

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