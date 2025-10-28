Какой знак зодиака не любят работодатели, рассказала Глоба

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который отталкивает руководителей, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это Скорпион (родились с 24 октября по 22 ноября). Рожденные под этим созвездием люди вызывают настороженность у начальников.

"Скорпион всегда замечает недостатки. Если он получает за работу деньги, то будет работать пока его либо не уберут с места, либо пока сам не свалится. Конечно, многое зависит – подходит или не подходит. Вы же присматриваетесь к знаку? Если у человека Луна в Скорпионе, то у него много обид внутри", – объяснила "Стархиту" астролог.

Она также перечислила знаки, которым в ближайшее время не о чем переживать.

"Для Тельца будущий год благоприятный. 2026-й дает ему продвинуться, получить признание, уважение, рост в профессии. У Близнецов – необходимость вернуться в творчеству или к старой любви. Для них год – подготовка к новому этапу. У Рака год перспективный, потому что будут помогать покровители, друзья. Переменный год в карьере. Также переезды", – отметила астролог.

Для рожденных под знаком Лев год будет двойственный.

"Очень много планет, которые способствуют удаче. У них успехи даже вдали от дома. Есть возможность блеснуть в творчестве. Но могут быть проблемы со здоровьем. Водолеи освободятся от давления Сатурна, впереди у них перемены и много новых дорог", – заключила Глоба.

