#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Советы

Какой знак зодиака не любят работодатели, рассказала Глоба

рука, человечек, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 16:04 Фото: pixabay
Известный российский астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, который отталкивает руководителей, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это Скорпион (родились с 24 октября по 22 ноября). Рожденные под этим созвездием люди вызывают настороженность у начальников.

"Скорпион всегда замечает недостатки. Если он получает за работу деньги, то будет работать пока его либо не уберут с места, либо пока сам не свалится. Конечно, многое зависит – подходит или не подходит. Вы же присматриваетесь к знаку? Если у человека Луна в Скорпионе, то у него много обид внутри", – объяснила "Стархиту" астролог.

Она также перечислила знаки, которым в ближайшее время не о чем переживать.

"Для Тельца будущий год благоприятный. 2026-й дает ему продвинуться, получить признание, уважение, рост в профессии. У Близнецов – необходимость вернуться в творчеству или к старой любви. Для них год – подготовка к новому этапу. У Рака год перспективный, потому что будут помогать покровители, друзья. Переменный год в карьере. Также переезды", – отметила астролог.

Для рожденных под знаком Лев год будет двойственный.

"Очень много планет, которые способствуют удаче. У них успехи даже вдали от дома. Есть возможность блеснуть в творчестве. Но могут быть проблемы со здоровьем. Водолеи освободятся от давления Сатурна, впереди у них перемены и много новых дорог", – заключила Глоба.

Астрологи Леди Mail ранее перечислили знаки зодиака, которые не умеют принимать помощь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Большие перемены и деньги: Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет до конца июля
01:50, 11 июля 2025
Большие перемены и деньги: Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет до конца июля
Астролог Глоба пообещала трем знакам зодиака неожиданное счастье в конце марта
04:59, 29 марта 2025
Астролог Глоба пообещала трем знакам зодиака неожиданное счастье в конце марта
Время испытаний: что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
22:11, 26 октября 2024
Время испытаний: что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: