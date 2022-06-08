В Казахстане продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19
За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:
в Нур-Султане – 9,
в Алматы – 3,
в Жамбылской области – 1,
в Павлодарской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 305 815 случаев заболевания COVID-19.
Информация о выздоровевших от КВИ
В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 6.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 056 человек.
Согласно данным на 6 июня, в Казахстане за сутки было зарегистрировано 10 новых случаев заболевания КВИ.
Напомним, 7 июня главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в пунктах пропуска через границу Казахстана.
Согласно документу, в Казахстане с 8 июня отменены требования по подтверждению вакцинации или предъявлению справки о ПЦР-тесте при прохождении границы для казахстанцев и иностранцев.