В Казахстане продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 7 июня в Казахстане. Согласно данным, 17 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в четырех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Жамбылской, Павлодарской областях, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

в Нур-Султане – 9,

в Алматы – 3,

в Жамбылской области – 1,

в Павлодарской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 815 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане – 4,

в Алматы – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 056 человек.

Согласно данным на 6 июня, в Казахстане за сутки было зарегистрировано 10 новых случаев заболевания КВИ.

Новость по теме Небольшой рост суточной заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане

Напомним, 7 июня главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в пунктах пропуска через границу Казахстана.

Новость по теме Отмена требований к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе — постановление

Согласно документу, в Казахстане с 8 июня отменены требования по подтверждению вакцинации или предъявлению справки о ПЦР-тесте при прохождении границы для казахстанцев и иностранцев.