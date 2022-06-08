Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане продолжает расти суточная заболеваемость COVID-19

РК, КВИ, сутки, данные, МВК Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидситуации на 7 июня в Казахстане. Согласно данным, 17 заболевших коронавирусной инфекцией выявили в четырех регионах страны – Нур-Султане, Алматы и Жамбылской, Павлодарской областях, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

  • в Нур-Султане – 9,

  • в Алматы – 3,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в Павлодарской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 305 815 случаев заболевания COVID-19.

Информация о выздоровевших от КВИ

В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане – 4,

  • в Алматы – 6.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 056 человек.

Согласно данным на 6 июня, в Казахстане за сутки было зарегистрировано 10 новых случаев заболевания КВИ.

Новость по теме

Небольшой рост суточной заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане

Напомним, 7 июня главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление о снятии ограничительных мероприятий в пунктах пропуска через границу Казахстана.

Новость по теме

Отмена требований к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе — постановление

Согласно документу, в Казахстане с 8 июня отменены требования по подтверждению вакцинации или предъявлению справки о ПЦР-тесте при прохождении границы для казахстанцев и иностранцев.

Динара Халдарова
COVID-19 МВК Минздрав РК Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
В Казахстане разрешат охоту на сайгаков
Казахстанцы могут полететь на Мальдивы бесплатно
С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
Штормовое предупреждение на 7 июня: гроза, град и шквал
Родительские собрания в школах Казахстана будут проводить по-новому
Какие настройки смартфона не стоит менять
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления