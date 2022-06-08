Пять новых футбольных правил протестируют в чемпионате Голландии

Королевская федерация футбола Нидерландов объявила о начале работы пилотного проекта с сезона-2023/2024 во втором дивизионе с новыми правилами игры, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба голландской федерации футбола, главные нововведения в футбольных правилах заключаются в следующем:

Мяч с аутов можно вносить в игру ногами.

Штрафные можно разыгрывать с ведения мяча.

Желтая карточка – удаление игрока на пять минут.

Количество замен не ограничено.

Чистое игровое время – два тайма по 30 минут.

Стоит отметить, что данные изменения в правилах игры уже были протестированы пять лет назад в любительском футболе.

Участвуйте в майском квесте Parimatch на 50 000 000 тенге и получайте больше удовольствия от футбола. Призы и бонусы каждую неделю!