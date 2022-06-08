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Пять новых футбольных правил протестируют в чемпионате Голландии

Футбол Новые правила Фото: Instagram/officialknvb
Королевская федерация футбола Нидерландов объявила о начале работы пилотного проекта с сезона-2023/2024 во втором дивизионе с новыми правилами игры, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба голландской федерации футбола, главные нововведения в футбольных правилах заключаются в следующем:

Мяч с аутов можно вносить в игру ногами.

Штрафные можно разыгрывать с ведения мяча.

Желтая карточка удаление игрока на пять минут.

Количество замен не ограничено.

Чистое игровое время – два тайма по 30 минут.

Стоит отметить, что данные изменения в правилах игры уже были протестированы пять лет назад в любительском футболе.

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Куандык Шынасилов
Нидерланды
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