#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
512.83
600.58
6.36
Спорт

Футбольный скандал выявил более 200 новых обвиняемых в Турции

Футбол Скандал Турция, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 16:03 Фото: pixabay
Федерация футбола Турции (TFF) продолжает серьезное расследование дела о незаконных ставках и договорных матчах в различных дивизионах местного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

По информации TRT Haber, турецкие правоохранители предъявили обвинения 212 функционерам, которые делали ставки на разные матчи в течение последних пяти лет.

В этот список вошли 108 тренеров и 104 менеджера профессиональных клубов.

Данный скандал берет свое начало с осени 2025 года. Тогда TFF отстранила более 1000 футболистов из различных дивизионов страны за ставки.

27 из них выступали за клубы Суперлиги, в том числе за такие известные коллективы, как "Бешикташ" и "Галатасарай".

В ходе этого процесса 17 арбитров и два президента футбольных клубов были арестованы по делу о незаконных ставках и договорных матчах, а 149 рефери отстранили от работы за ставки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Скандал в Турции повлек за собой дисквалификацию более 1000 футболистов
11:09, 11 ноября 2025
Скандал в Турции повлек за собой дисквалификацию более 1000 футболистов
Скандал в Федерации футбола Турции: более 40 судей уличили в ставках на спорт
01:16, 02 ноября 2025
Скандал в Федерации футбола Турции: более 40 судей уличили в ставках на спорт
Футбольный матч во Франции прервали из-за пожара на стадионе
00:25, 25 августа 2024
Футбольный матч во Франции прервали из-за пожара на стадионе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: