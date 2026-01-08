Футбольный скандал выявил более 200 новых обвиняемых в Турции

Федерация футбола Турции (TFF) продолжает серьезное расследование дела о незаконных ставках и договорных матчах в различных дивизионах местного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

По информации TRT Haber, турецкие правоохранители предъявили обвинения 212 функционерам, которые делали ставки на разные матчи в течение последних пяти лет.

В этот список вошли 108 тренеров и 104 менеджера профессиональных клубов.

Данный скандал берет свое начало с осени 2025 года. Тогда TFF отстранила более 1000 футболистов из различных дивизионов страны за ставки.

27 из них выступали за клубы Суперлиги, в том числе за такие известные коллективы, как "Бешикташ" и "Галатасарай".

В ходе этого процесса 17 арбитров и два президента футбольных клубов были арестованы по делу о незаконных ставках и договорных матчах, а 149 рефери отстранили от работы за ставки.