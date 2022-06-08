Джонни Депп обратился к поклонникам после скандального развода с Эмбер Херд
Ролик смонтирован из кадров с фанатами возле здания суда, а также фрагментов его выступлений с рок-концертов.
Спасибо всем моим дорогим поклонникам. Мы везде были вместе, мы все видели вместе. Мы вместе прошли один и тот же путь. Мы поступили правильно, - подписал актер видео.
Стоит отметить, что буквально за пару дней на страницу актера подписалось более шести миллионов человек.
Напомним, за судебным разбирательством между Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир. Бывшие супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии и манипуляциях.
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В итоге коллегия присяжных признала актрису виновной. Также они пришли к решению, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел, и постановили, что она должна выплатить Деппу 15 млн долларов компенсации.
Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.