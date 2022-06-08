Джонни Депп обратился к поклонникам после скандального развода с Эмбер Херд

Американский актер Джонни Депп опубликовал первый ролик в TikTok. Видео он посвятил своим поклонникам за поддержку во время судебного процесса с Эмбер Херд, сообщает Zakon.kz.

Ролик смонтирован из кадров с фанатами возле здания суда, а также фрагментов его выступлений с рок-концертов.

Спасибо всем моим дорогим поклонникам. Мы везде были вместе, мы все видели вместе. Мы вместе прошли один и тот же путь. Мы поступили правильно, - подписал актер видео.

Стоит отметить, что буквально за пару дней на страницу актера подписалось более шести миллионов человек.

Напомним, за судебным разбирательством между Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир. Бывшие супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии и манипуляциях.

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В итоге коллегия присяжных признала актрису виновной. Также они пришли к решению, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел, и постановили, что она должна выплатить Деппу 15 млн долларов компенсации.

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Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.