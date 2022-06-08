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«Жаңарған QazaqGaz»: Санжар Жаркешов рассказал о пяти основных направлениях развития компании

Жаңарған QazaqGaz, комментарий, развитие компании Фото: Facebook/sanzhar.zharkeshov
Председатель правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Санжар Жаркешов поделился планами компании, а также рассказал о целях и задачах команды по развитию отечественной газовой отрасли, сообщает Zakon.kz.

«Жаңа Қазақстан – Жаңарған QazaqGaz»: с таких слов начинается пост главы нацкомпании на странице в Facebook.

Одним из первых и, наверное, ключевых действий нашей команды и меня в качестве главы нацкомпании стала разработка нового видения АО «НК «QazaqGaz» – Жаңарған QazaqGaz».Председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов

Он уточнил, что в мае новая концепция уже была представлена руководителям среднего звена, членам Экспертного совета, Совета ветеранов, представителям производственных филиалов и объектов газотранспортной системы.

Кроме того, разъяснения провели среди производственников в региональных филиалах по всей стране.

Нам важно, чтобы каждый член большой команды QazaqGaz имел понимание, к каким целям мы движемся и какие задачи стоят перед нами.Санжар Жаркешов

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По словам председателя правления компании, новое видение и стратегия «Жаңарған QazaqGaz» состоит из пяти основных направлений.

  • Первое – проведение полного аудита компании, обеспечение транспарентности ее деятельности и реализация крупных проектов. Это направление исходит из поручений президента Касым-Жомарта Токаева.

Жаркешов заявляет, что к реализации крупных проектов относится реконструкция газотранспортных систем Мангистауской и Атырауской областей, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Алматы, строительство нового газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд м3.

  • Второе – развитие человеческого капитала.

Мы планируем обновление кадровой политики, основанной на принципах меритократии, транспарентности и улучшения условий труда для производственного персонала. Invest in people and their human capital.Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов

  • Третье – разработка новой стратегии развития не только QazaqGaz, но и всей газовой отрасли страны.

Перед нами стоят беспрецедентные вызовы, решение которых требует консолидации усилий всех участников рынка газоснабжения, в том числе транснациональных компаний и недропользователей, вовлеченных в проекты месторождений Кашаган, Тенгиз, Карачаганак, Жанажол и др.Санжар Жаркешов

  • Четвертое направление – обеспечение бесперебойного газоснабжения путем надлежащей эксплуатации ГТС и защиты внутреннего рынка.

  • Пятое – повышение прозрачности закупок и оптимизация затрат. Работа в этом направлении путем внедрения новой модели закупок, в том числе развитие местного содержания в закупках и локализация производства в РК.

Также, как отмечает председатель правления нацкомпании, важный аспект – это выработка предложений по демонополизации и оптимизации активов группы компаний и исключению посреднических структур.

Хочу добавить, что мы всегда открыты к предложениям и рекомендациям, – заключил Санжар Жаркешов.

Напомним, что в конце 2021 года национальная газовая компания «КазТрансГаз» по решению правительства была переименована в QazaqGaz.

В феврале 2022 года Санжар Жаркешов возглавил национальную компанию.

Анастасия Московчук
Казахстан
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