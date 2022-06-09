Макгрегор – лидер мирового списка ненавистных бойцов UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признан бойцом, которого больше всего ненавидят. Согласно исследованию социальных сетей, ирландец получил наибольшее количество негативных высказываний о себе от поклонников – 29,31%, сообщает Zakon.kz.

Но, с другой стороны, при этом положительные фразы о Макгрегоре составляют 44,6%. Таким образом, у Конора больше фанатов, чем ненавистников, но по количеству последних он опережает любого бойца в составе промоушена, передает GiveMeSport.

На втором месте по количеству негативных упоминаний находится Тьяго Сантос, а на третьей строчке – бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу.

Фото: Instagram/stylebender

Самым любимым файтером в соцсетях стал действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. За ним идут бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено и Конор Макгрегор.

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