Макгрегор – лидер мирового списка ненавистных бойцов UFC
Фото: Instagram/thenotoriousmma
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признан бойцом, которого больше всего ненавидят. Согласно исследованию социальных сетей, ирландец получил наибольшее количество негативных высказываний о себе от поклонников – 29,31%, сообщает Zakon.kz.
Но, с другой стороны, при этом положительные фразы о Макгрегоре составляют 44,6%. Таким образом, у Конора больше фанатов, чем ненавистников, но по количеству последних он опережает любого бойца в составе промоушена, передает GiveMeSport.
На втором месте по количеству негативных упоминаний находится Тьяго Сантос, а на третьей строчке – бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу.
Самым любимым файтером в соцсетях стал действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья. За ним идут бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено и Конор Макгрегор.
Фото: Instagram/stylebender
Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!
0
КОММЕНТАРИИ