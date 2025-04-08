Конор Макгрегор обещал всех шокировать публичным заявлением

Фото: Instagram/thenotoriousmma

Чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор анонсировал важное обращение к своим соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Недавно экспрессивный боец заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Теперь он подготовил для общественности что-то новое. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) "Ирландия, в то время как наша правительственная элита играет в шашки, я играю в шахматы. Очень скоро сделаю большое публичное объявление с трибуны в прямом эфире. Будьте готовы. Стойте на своем. За настоящую Ирландию", – написал Макгрегор в соцсетях. Ранее Конор Макгрегор отказался драться в тюрьме.



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