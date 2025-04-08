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Спорт

Конор Макгрегор обещал всех шокировать публичным заявлением

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 08:15 Фото: Instagram/thenotoriousmma
Чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор анонсировал важное обращение к своим соотечественникам, сообщает Zakon.kz.

Недавно экспрессивный боец заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Теперь он подготовил для общественности что-то новое.

"Ирландия, в то время как наша правительственная элита играет в шашки, я играю в шахматы. Очень скоро сделаю большое публичное объявление с трибуны в прямом эфире. Будьте готовы. Стойте на своем. За настоящую Ирландию", – написал Макгрегор в соцсетях.

Ранее Конор Макгрегор отказался драться в тюрьме.

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Аксинья Титова
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