Конор Макгрегор обещал всех шокировать публичным заявлением
Фото: Instagram/thenotoriousmma
Чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор анонсировал важное обращение к своим соотечественникам, сообщает Zakon.kz.
Недавно экспрессивный боец заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Ирландии. Теперь он подготовил для общественности что-то новое.
"Ирландия, в то время как наша правительственная элита играет в шашки, я играю в шахматы. Очень скоро сделаю большое публичное объявление с трибуны в прямом эфире. Будьте готовы. Стойте на своем. За настоящую Ирландию", – написал Макгрегор в соцсетях.
Ранее Конор Макгрегор отказался драться в тюрьме.
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