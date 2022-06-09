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Можно ли оцифровать выборы и референдумы в Казахстане – ответ МЦРИАП

Референдум, Казахстан, Конституция Фото: Zakon.kz
Глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, что в будущем можно сделать открепление и прикрепление к избирательным участкам в электронном виде, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах пленарного заседания Совета иностранных инвесторов министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин прокомментировал вопрос полной цифровизации процесса голосования на референдуме или выборах.

﻿Что касается самого процесса голосования, то он точно за один месяц не делается. Для него нужно технологически подготовиться, и Центризбирком должен подготовиться. Нужно же процессы изучать с нескольких сторон. Не только сам процесс голосования. Мы то автоматизировать все можем, а как будут наблюдатели смотреть? То есть в процессе голосования есть несколько сторон. Наблюдатели, которые видят, что бумажку подписал, взял, пронумеровал один человек. Это та стезя, где на международной арене еще много обсуждений происходит. Как цифровики, в принципе, готовы. Но вопрос в том, что ни одна страна полностью весь процесс не оцифровала.Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин

По словам министра, в будущем в Казахстане возможно сделать открепление и прикрепление к избирательным участкам в электронном виде. Однако Мусин уточнил, что просто оцифровать этот процесс будет недостаточным.

Что касается самого процесса голосования, нужно изучать его с точки зрения международных подходов. Саму процедуру сделать электронной несложно. Но сделать так, чтобы все ей доверяли – это большая работа.Багдат Мусин
Айша Тулеубекова
Референдум в Казахстане МЦРИАП Мусин Багдат
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