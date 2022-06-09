Можно ли оцифровать выборы и референдумы в Казахстане – ответ МЦРИАП
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Глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказал, что в будущем можно сделать открепление и прикрепление к избирательным участкам в электронном виде, передает корреспондент Zakon.kz.
В кулуарах пленарного заседания Совета иностранных инвесторов министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин прокомментировал вопрос полной цифровизации процесса голосования на референдуме или выборах.
Что касается самого процесса голосования, то он точно за один месяц не делается. Для него нужно технологически подготовиться, и Центризбирком должен подготовиться. Нужно же процессы изучать с нескольких сторон. Не только сам процесс голосования. Мы то автоматизировать все можем, а как будут наблюдатели смотреть? То есть в процессе голосования есть несколько сторон. Наблюдатели, которые видят, что бумажку подписал, взял, пронумеровал один человек. Это та стезя, где на международной арене еще много обсуждений происходит. Как цифровики, в принципе, готовы. Но вопрос в том, что ни одна страна полностью весь процесс не оцифровала.Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин
По словам министра, в будущем в Казахстане возможно сделать открепление и прикрепление к избирательным участкам в электронном виде. Однако Мусин уточнил, что просто оцифровать этот процесс будет недостаточным.
Что касается самого процесса голосования, нужно изучать его с точки зрения международных подходов. Саму процедуру сделать электронной несложно. Но сделать так, чтобы все ей доверяли – это большая работа.Багдат Мусин
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