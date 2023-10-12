Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок

Фото: primeminister.kz

Глава МЦРИАП Багдат Мусин на Digital Bridge 2023 рассказал, какие нововведения ждут казахстанцев при трудоустройстве уже в ближайшем будущем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин рассказал участникам Digital Bridge 2023 о достижениях цифровизации в Казахстане. "Что следующее, на чем мы будем дальше концентрироваться? Уже скоро мы сделаем возможность устройства на работу без справок. Каждый, кто устраивался на работу, знает, что даже в электронном формате их нужно скачать, отнести в отдел кадров. Мы сделаем так, что сегодня президенту демонстрировали, чтобы по одному QR можно было бы устроиться на работу и подписать трудовой договор", – сообщил министр. Ранее, по его словам, такую опцию ввели для военнообязанных казахстанцев. "700 тысяч граждан нашей страны, студентов в основном, ходили раньше в военкоматы каждый год – они вынуждены были нести справки из университетов в военкоматы, чтобы доказать, что они учатся и не уклоняются от армии. Чтобы этого не было, мы сделали просто интеграцию Минобороны с нашими базами данных, где они проактивно получают эти сервисы, и никуда ходить больше не надо", – резюмировал глава МЦРИАП. 12 октября Касым-Жомарт Токаев сообщил, что искусственный интеллект кардинально изменит глобальную структуру рабочей силы. Читайте также Упростить процедуру оформления ДТП хотят в Казахстане

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