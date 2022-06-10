Постановлением правительства Марат Шоранов освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, это решение связано с переходом Шоранова на другую работу.

Марат Шоранов родился в 1975 году в Алматы.

Окончил Казахский государственный медицинский университет, Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова, Университет Эмори.

В 2013-2017 годах работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве здравоохранения и социального развития РК.

В 2017-2019 — исполняющий обязанности руководителя, руководитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

В 2019 году занимал должность руководителя Управления общественного здравоохранения Нур-Султана.