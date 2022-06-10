Марат Шоранов освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения
По данным пресс-службы главы правительства, это решение связано с переходом Шоранова на другую работу.
Марат Шоранов родился в 1975 году в Алматы.
Окончил Казахский государственный медицинский университет, Научный центр урологии имени Б.У. Джарбусынова, Университет Эмори.
В 2013-2017 годах работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве здравоохранения и социального развития РК.
В 2017-2019 — исполняющий обязанности руководителя, руководитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.
В 2019 году занимал должность руководителя Управления общественного здравоохранения Нур-Султана.
С июня 2020 года и по настоящее время занимал должность первого вице-министра здравоохранения.