Бывший вице-министр здравоохранения назначен ректором КазНМУ
Фото: news.kaznmu.edu.kz
Марат Шоранов назначен ректором Казахского национального медицинского университета (КазНМУ) имени Асфендиярова, сообщает Zakon.kz.
Приказом министра здравоохранения Казахстана назначен новый председатель правления – ректор НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова». Приказ опубликован 13 июня 2022 года, – говорится в сообщении на официальном сайте вуза.
Как отмечено, КазНМУ возглавил Марат Шоранов.
Мне выпала большая честь стать ректором крупнейшего медицинского вуза страны, моего родного университета, я благодарен за оказанное мне доверие и приложу все усилия на благо его развития.Марат Шоранов
Напомним, 10 июня постановлением правительства Марат Шоранов освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения.
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