Казахстанцы стали меньше продавать и покупать жилье

По данным Бюро национальной статистики, в мае 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 30 500 и по сравнению с апрелем (52 520) уменьшилось на 41,9%, сообщает Zakon.kz.

Наибольшая покупательская активность сохранилась в городе Алматы и Карагандинской области, 4 395 и 4 055 сделок, соответственно. Меньше всего сделок провели жители Северо-Казахстанской области – 630. Бюро национальной статистики

Как отметили в Нацбюро, в продажах преобладают многоквартирные дома, всего по ним – 21 078 сделок.

При этом казахстанцев, как и в апреле, больше интересуют двухкомнатные квартиры. В мае было оформлено 8 тыс. двухкомнатных квартир, однокомнатных –на тысячу меньше.

По индивидуальным домам зарегистрировано 9 422 сделки. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей.

Количество сделок купли-продажи жилья за май 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 36,9%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Мангистауской области – 64,6% по сравнению с маем прошлого года. Бюро национальной статистики

В мае средняя стоимость нового жилья составила 419 277 тенге за кв. метр, вторичного жилья – 463 764 тенге за кв. м, арендного жилья – 3 606 тенге за кв. м.