Диетолог назвала полезные продукты для кожи лица

Из-за обезвоживания кожа становится серой и тонкой, склонной к появлению морщин. Для здорового цвета лица рекомендуется пить больше чистой воды, передает Zakon.kz.

В рацион нужно включить продукты, содержащие большое количество витамина С. Например, цитрусовые: апельсины, грейпфруты, мандарины, помело, пишет Lenta.ru.

Главное – помнить, что все хорошо в меру, а переизбыток любого полезного вещества вреден. Для улучшения цвета лица одного-двух цитрусов в день вполне достаточно. Диетолог Зоя Богданова

Поддерживать здоровый цвет лица помогут мясо и рыба высокого качества, так как в них содержатся аминокислоты. Именно они дают коже необходимый коллаген. А вегетарианцам можно заменить это семечками и злаками, которые богаты растительными белками.

Авокадо, в котором много полиненасыщенных жирных кислот и витамина Е, поможет убрать с кожи пигментные пятна, угри и другие несовершенства.

По мнению диетолога, лучше есть меньше или отказаться от продуктов с простыми углеводами. Это выпечка, фастфуд, чипсы.

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