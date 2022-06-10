АЭС в Казахстане – что известно о поселке Улкен, возле которого хотят построить станцию

На днях министр энергетики РК Болат Акчулаков озвучил, где планируется строительство АЭС. Это место находится в районе поселка Улкен в Алматинской области, возле озера Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Информация о том, что возможным местом строительства АЭС станет именно поселок Улкен, обсуждается уже около трех лет.

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Этот поселок городского типа появился на карте Алматинской области в 1984 году. Он находится в 320 км от Алматы.

В 1986 году поселок был передан из состава Мойынкумского района Жамбылской области в состав Куртинского района Алматинской области. В то время поселку присвоили название Улкен.

Изначально поселок был рассчитан на 25 тыс. жителей. По факту в лучшие его годы здесь проживало всего лишь 10 тыс. человек.

Были построены многоэтажные дома, которые предназначались для работников ГРЭС, строительства которой местные жители ждали все эти годы.

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В 1999 году население села составляло порядка 3 тыс. человек. В наши дни население поселка уменьшилось примерно вполовину.

Жители Улкена зарабатывают себе на жизнь рыбным промыслом, так как поселок находится на берегу озера Балхаш. Другой работы в поселке почти нет.

Предполагаемая территория строительства АЭС — это охраняемая, огороженная зона. Озеро находится в 26 км от нее. По предварительной информации, воду из Балхаша будут использовать для охлаждения атомных реакторов.

По словам министра энергетики Болата Акчулакова, прежде чем начать строительство, необходимо изучить ряд аспектов, которые могут повлиять на работу АЭС в будущем, и определиться с выбором технологии.