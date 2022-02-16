Почему Казахстану нужна АЭС – мнение ведущих экспертов в области энергетики

Дискуссия началась с разбора крупной энергоаварии в Центральной Азии, произошедшей в конце января текущего года. Тогда перебои со светом испытали Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, причем первые две страны обвинили в них друг друга.

По мнению специалистов, строительство АЭС может закрыть вопрос энергетической безопасности и позволить Казахстану избежать дефицита электроэнергии в случае серьезных сбоев в Единой системе Центральной Азии.

Генеральный директор Союза инженеров-энергетиков РК Марат Дулкаиров заявлял о необходимости строительства атомной станции в Казахстане еще в 1998 году. По его оценке, энергетическая отрасль находится в тяжелейшем состоянии, страна испытывает огромный дефицит мощности, особенно на юге.

На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что альтернатив нет – только строительство атомной электростанции. Ни уголь, ни газ, ни возобновляемые источники энергии не решат проблему. Мы подписали Парижское соглашение, согласно которому к 2060 году обязаны прийти к нулевой углеродной нейтральности, – это говорит о том, что пора перестать опираться на угольные электростанции. Вдобавок для них уже не изготавливают оборудование, инвесторы не будут вкладывать деньги в их строительство. Газа откровенно нет. Что касается возобновляемых источников, это нестабильные, ненадежные, непредсказуемые и мизерные величины, сегодня это несерьезно. Остается только строительство атомных электростанций. От имени всех энергетиков еще раз вам говорю – только атомная электростанция. Это единственная возможность вырабатывать чистейшую энергию без выхлопов. Марат Дулкаиров

По его мнению, идеальным пунктом размещения станции может стать Прибалхашье. Конечный потребитель получит стабильное энергоснабжение, тарифы при этом увеличатся, но незначительно.

С коллегой солидарен генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электростанции» Тимур Жантикин.

Сейчас предпосылок гораздо больше, чем в 90-х годах, когда мы смотрели Балхашскую станцию. Казахстан подписал Парижское соглашение, а оно обязывает страну снизить так называемый «углеродный след». С 2026 года будут вводиться трансграничные углеродные налоги, то есть волей-неволей мы должны будем сокращать выработку электроэнергии на угольных электростанциях. Поэтому Казахстану нужна атомная энергетика. Тимур Жантикин

Как пояснили эксперты, основная часть существующих генерирующих мощностей в республике имеет высокий износ – старше 40 лет, поэтому вопрос модернизации и энергетической системы, и перехода на атомную энергетику стоит остро.

Ранее министр энергетики Болат Акчулаков также высказывал мнение, что реализация проекта по строительству атомной электростанции даст возможность решить проблему электродефицита в стране.

Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил, что без чистой атомной энергии Казахстан рискует «потерять всю экономику».