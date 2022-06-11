FIFA закрыла дисциплинарное дело в отношении сборной Эквадора
Как пишет rg.ru, эксперты FIFA были внимательно изучили заявления обеих сторон, представленные документы, после чего приняли решение закрыть дисциплинарное дело.
Отмечается, что федерация футбола Чили может подать апелляцию в течение 10 дней.
Чилийская сторона обратилась в FIFA в начале мая, заявив, что футболист Байрон Кастильо на самом деле имеет гражданство Колумбии и не может выступать за Эквадор. При этой федерация футбола Чили рассчитывала, что с Эквадора будут сняты очки и тогда чилийская команда опередит ее в отборе ЧМ-2022.
Турнир в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря, а Эквадор в группе А встретится с командами Катара, Нидерландов и Сенегала.
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