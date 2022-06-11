Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Министр энергетики РК назвал Балхаш оптимальным местом для размещения АЭС

Размещение АЭС близ Балхаша Фото: пресс-служба премьер-министра
Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге рассказал, насколько безопасно строить АЭС возле озера Балхаш в районе поселка Улкен в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По словам главы министерства, в Казахстане нет асейсмических зон. Эти данные были получены еще в 2006 году.

Даже в тех регионах, где нет гор, допустим, в Западном Казахстане, есть техногенная сейсмоопасность, потому что идет добыча нефти и газа, а также потому, что там есть свои тектонические плиты. Никто не отменял их возможное движение. При размещении АЭС учитывается климат, наличие воды. Суммируя все это, мы посчитали, что район озера Балхаш является наиболее оптимальным для размещения атомной электростанции в будущем.Болат Акчулаков

По предварительной информации, воду из Балхаша будут использовать для охлаждения атомных реакторов.

Новость по теме

АЭС в Казахстане – что известно о поселке Улкен, возле которого хотят построить станцию

Данияр Кунафин
МЭ РК Алматинская область
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Курсы валют на выходные дни
Изменилось положение о классном руководстве в школах
Ситуация в Украине: первый эшелон с зерном отправлен в РФ, Швейцария одобрила пакет санкций
Марат Султангазиев возглавил Алматинскую область
В Казахстане разработаны поправки в Договор о ЕАЭС
Токаев назначил акима области Ұлытау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления