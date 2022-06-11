Врач рассказала, как правильно собрать аптечку в отпуск

Каждый собирает аптечку в отпуск, исходя из личных потребностей. Однако есть препараты, которые должны быть с собой по умолчанию, рассказала врач Мария Петина, передает Zakon.kz.

Лекарства от аллергии. В путешествиях встречаются редкие растения и животные, фрукты и овощи, неизбежен контакт с насекомыми. Таким образом, риск аллергических реакций возрастает, пишет 1prime.ru.

Лекарства от отравления. В отпуске некоторые не моют фрукты, пробуя их на рынке. Также возможна реакция на местную воду — от пищевых отравлений помогут сорбенты.

Лекарства для снижения температуры тела. По словам эксперта, в период акклиматизации, при перегреве на солнце возможен подъем температуры — на помощь придут жаропонижающие лекарства.

Важно помнить, что при повышении температуры тела более двух суток необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач Мария Петина

Средства от солнечных ожогов. Многие во время отпуска стремятся максимально насладиться солнцем, проводят на открытом воздухе все свободное время — успокоить раздраженную кожу, по словам врача, помогут средства в виде спрея и крема, содержащие пантенол.

Лекарства от укачивания. Переезды и перелеты часто сопровождаются «морской болезнью», важно не забыть препараты, помогающие в такой ситуации.

Обезболивающие. Головная боль, боль в спине может испортить долгожданный отпуск. Нужно взять препараты, купирующие болевой синдром, отметила врач.

От порезов и травм. Нужно положить в аптечку спиртовые салфетки, перекись водорода и лейкопластырь для обработки ран и ссадин, отметила Петина.

Лекарства для лечения хронических заболеваний. Есть лекарства, которые выписывает врач. Их нужно взять с собой из расчета дней отпуска.