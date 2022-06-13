Нутрициолог рассказала, когда витамины могут навредить

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Витамины могут ухудшить здоровье, если человек принимает их без консультации с врачом. Еще витамины могут плохо влиять на организм, если не соблюдается дозировка, передает Zakon.kz.