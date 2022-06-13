Нутрициолог рассказала, когда витамины могут навредить
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Витамины могут ухудшить здоровье, если человек принимает их без консультации с врачом. Еще витамины могут плохо влиять на организм, если не соблюдается дозировка, передает Zakon.kz.
Если витамины принимаются не по назначению врача, не соблюдаются дозировки, препараты не сертифицированы и в рационе какие-то витамины избыточно присутствуют, тогда можно навредить своему здоровью. Также если есть аллергические реакции, непереносимость каких-то компонентов. Даже если вы сами подбираете себе витамины, желательно предварительно сдать анализ крови, либо выбирать витамины с учетом пола, возраста, наличия сопутствующих заболеваний. Член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова
Симптомы, которые говорят о дефиците витаминов:
непроходящее чувство усталости;
кровоточивость десен;
медленно заживающие раны.
По сообщению портала ura.ru, симптомом пограничных гиповитаминозов может стать ломкость костей, волос, ногтей.
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