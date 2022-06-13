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Нутрициолог рассказала, когда витамины могут навредить

советы, врач Фото: pixabay
Витамины могут ухудшить здоровье, если человек принимает их без консультации с врачом. Еще витамины могут плохо влиять на организм, если не соблюдается дозировка, передает Zakon.kz.
Если витамины принимаются не по назначению врача, не соблюдаются дозировки, препараты не сертифицированы и в рационе какие-то витамины избыточно присутствуют, тогда можно навредить своему здоровью. Также если есть аллергические реакции, непереносимость каких-то компонентов. Даже если вы сами подбираете себе витамины, желательно предварительно сдать анализ крови, либо выбирать витамины с учетом пола, возраста, наличия сопутствующих заболеваний. Член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова

Симптомы, которые говорят о дефиците витаминов:

  • непроходящее чувство усталости;

  • кровоточивость десен;

  • медленно заживающие раны.

По сообщению портала ura.ru, симптомом пограничных гиповитаминозов может стать ломкость костей, волос, ногтей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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